Тысячи людей пойдут по приютам, паркам и домам нуждающихся: В Молдове проходит День добрых дел

Около 10 тыс. волонтёров примут участие в Международном дне добрых дел.
Международный день добрых дел, посвящённый помощи, солидарности и социальной активности, пройдёт в это воскресенье. Более 9900 волонтеров примут участие в 255 акциях по всей стране.
14 апреля с 10:00 до 16:00 по всей Молдове состоятся различные волонтёрские мероприятия. Речь о посещении детей в больницах, детских домов, приютов для животных. Волонтёры проведут санитарные акции, уберут парки, раздадут продукты питания нуждающимся и организуют мероприятия в домах престарелых, пишет ipn.md.
Официальный запуск состоится в 11:30 на пешеходной улице Евгения Доги, а с 12:00 по всему городу пройдут волонтёрские мероприятия.
Международный день добрых дел — это глобальная инициатива, которая призывает миллионы людей во всем мире делать добрые дела для других и своего сообщества. Всех желающих приглашают присоединиться к волонтёрскому движению.