В Воронеже новое название центральному стадиону придумают болельщики

В начале апреля власти объявили торги на проектирование спортивного объекта. На эти цели выделили около 585 миллионов рублей. Глава региона подчеркнул, что эта сумма ниже, чем планировали изначально, примерно в полтора раза. По условиям договора, подрядчик должен будет выдержать два обязательных условия — сделать удобным посещение для болельщиков, особенно с детьми, предусмотреть возможность питания и размещения санитарных зон, а также обеспечить арену высоким технологическим оборудованием.