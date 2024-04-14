В Воронеже новое название центральному стадиону придумают болельщики

Жители Воронежской области задали вопрос главе региона о судьбе центрального стадиона профсоюзов на прямом эфире. Судьба спортивной арены обсуждается давно. Жители переживают, как бы территорию не застроили многоэтажками, а стадион при этом нужно будет перенести. Губернатор сказал однозначно — обновлённый стадион будет на старом месте, из него не сделают район жилой застройки.
А к выбору названия привлекут фанатов, так как пока для софинансирования строительства власти не нашли партнёров, которые могли бы повлиять на имя главной арены воронежской футбольной команды. Домашний стадион «Факела» сможет принять до 25 тысяч зрителей.
В начале апреля власти объявили торги на проектирование спортивного объекта. На эти цели выделили около 585 миллионов рублей. Глава региона подчеркнул, что эта сумма ниже, чем планировали изначально, примерно в полтора раза. По условиям договора, подрядчик должен будет выдержать два обязательных условия — сделать удобным посещение для болельщиков, особенно с детьми, предусмотреть возможность питания и размещения санитарных зон, а также обеспечить арену высоким технологическим оборудованием.