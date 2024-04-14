Температура на 4 градуса выше нормы ожидается в Нижегородской области, сообщается на сайте ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».
Такой прогноз представили синоптики Гидрометцентра России с 11 по 20 апреля. Ожидается средняя декадная температура в регионе 9−11 градусов.
Показатели на 4 градуса превышают средние многолетние значения. В норме за 1991−2020 годы температура должна составлять 5−7 градусов.
В частности, 14 апреля воздух прогреется до +13 градусов. Самым теплым днем недели станет пятница, 19 апреля: столбики термометров максимально поднимутся до +19 градусов. На следующий день, 20 апреля, похолодает до +16 градусов.