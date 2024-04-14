Дорогу «Атырау-Доссор-Кульсары-Актау» планируют открыть до 15 апреля

«На данный момент установлено 12 единиц металлических водопропускных труб диаметром 1 метр. Для выполнения работ задействовано 31 единица спецтехники (5 погрузчиков, 20 самосвалов, 2 катка, 1 автогрейдер, 1 кран, 1 экскаватор, 1 трал) и 39 человек личного состава. Также на участке заготовлено 1 500 м³ фракционного и инертного материала. Кроме того, на железнодорожном тупике происходит отгрузка материалов: 1 035 м³ щебня и 600 м³ бутового камня уже поставлены, а дополнительные 400 м³ бутового камня находятся в пути. После завершения работ движение будет осуществляться под патрулированием полиции через город Кульсары по улицам И. Тайменова и Куржуманова».