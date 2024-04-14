«Массовые проверки» стали причиной обмана кемеровчанки на 6 млн рублей

К сотрудникам полиции Кемерова обратилась пенсионерка — в мессенджере ей написал незнакомец и сообщил, что проводятся массовые проверки связи, в ходе которых на неё оформлены кредиты. При этом деньги переведены за границу.
Чтобы «вернуть» денежные средства аферист предложил кемеровчанке оформить ещё один кредит, что потерпевшая и сделала. Она взяла займы в четырех банках и перевела все средства на счёт звонившего. Когда женщина поняла, что происходящее обман, она обратилась в полицию. Сумма ущерба при этом превысила 6 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Аферистам грозит до 10 лет лишения свободы.