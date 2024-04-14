«Массовые проверки» стали причиной обмана кемеровчанки на 6 млн рублей

Чтобы «вернуть» денежные средства аферист предложил кемеровчанке оформить ещё один кредит, что потерпевшая и сделала. Она взяла займы в четырех банках и перевела все средства на счёт звонившего. Когда женщина поняла, что происходящее обман, она обратилась в полицию. Сумма ущерба при этом превысила 6 млн рублей.