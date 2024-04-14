Теплая погода ожидается в Иркутске на предстоящей рабочей неделе

Синоптики прогнозируют теплую погоду в Иркутске на предстоящей рабочей неделе. Температура воздуха в дневные часы составит от +8 до +16°С. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.
В понедельник, 15 апреля, будет безоблачно. Столбик термометра покажет +16°С. Ветер юго-восточный, 7 м/с.
Во вторник, 16 апреля, ожидается пасмурная погода. За окном будет +13°С. Ветер северо-западный, 4 м/с.
В среду, 17 апреля, ясно. Синоптики обещают до +8°С. Ветер северо-западный, 3 м/с.
В четверг, 18 апреля, прогнозируют ясную погоду. За окном будет +13°С. Ветер юго-восточный, 4 м/с.
В пятницу, 19 апреля, облачно. Столбик термометра установится на отметке +13°С. Ветер юго-восточный, 4 м/с.