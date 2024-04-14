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Теплая погода ожидается в Иркутске на предстоящей рабочей неделе

Синоптики обещают в столице региона до +16°С.

Сейчас в Ричмонде: +6° 2 м/с 75% 759 мм рт. ст. +13°
Источник: Без источника

Синоптики прогнозируют теплую погоду в Иркутске на предстоящей рабочей неделе. Температура воздуха в дневные часы составит от +8 до +16°С. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.

В понедельник, 15 апреля, будет безоблачно. Столбик термометра покажет +16°С. Ветер юго-восточный, 7 м/с.

Во вторник, 16 апреля, ожидается пасмурная погода. За окном будет +13°С. Ветер северо-западный, 4 м/с.

В среду, 17 апреля, ясно. Синоптики обещают до +8°С. Ветер северо-западный, 3 м/с.

В четверг, 18 апреля, прогнозируют ясную погоду. За окном будет +13°С. Ветер юго-восточный, 4 м/с.

В пятницу, 19 апреля, облачно. Столбик термометра установится на отметке +13°С. Ветер юго-восточный, 4 м/с.