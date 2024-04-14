Неделя в Самарской области начнется с дождей и грозы

Рабочая неделя в Самарской области начнется с дождей, а кое-где может пройти гроза. В понедельник, 15 апреля 2024 года, синоптики Приволжского УГМС обещают облачную с прояснениями погоду и осадки. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 7−12 метров в секунду с порывами 17−22 метров в секунду. Ночью 0… +5, днем +10… +15.