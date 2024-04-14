Со стороны Литвы на границе с Беларусью — километровые очереди легковых авто

По данным ресурса, более 40% машин следуют транзитом в Беларусь и Россию.



Тем временем, по данным Госпогранкомитета, на 10:00 14 апреля на выезд из Беларуси в сторону Литвы возле пункта пропуска «Каменный Лог» оформления ждут 40 легковых авто и 790 грузовиков, около пункта «Бенякони» — 30 легковых машин и 700 грузовиков.