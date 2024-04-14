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Со стороны Литвы на границе с Беларусью — километровые очереди легковых авто

На въезде в литовский пункт пропуска «Мядининкай» очередь из легковых автомобилей достигла трех километров. Информацией на утро 14 апреля поделился ресурс Infotrans Media Belarus.

Источник: РИА "Новости"

На въезде в литовский пункт пропуска «Мядининкай» очередь из легковых автомобилей достигла трех километров. Информацией на утро 14 апреля поделился ресурс Infotrans Media Belarus.

С белорусской стороны это пункт пропуска «Каменный Лог».

По данным ресурса, более 40% машин следуют транзитом в Беларусь и Россию.

Тем временем, по данным Госпогранкомитета, на 10:00 14 апреля на выезд из Беларуси в сторону Литвы возле пункта пропуска «Каменный Лог» оформления ждут 40 легковых авто и 790 грузовиков, около пункта «Бенякони» — 30 легковых машин и 700 грузовиков.

В латвийском пункте пропуска «Патерниеки»/ «Григоровщина» стояло 815 фур. Легковые авто проезжают без очереди.

На границе с Польшей перед пунктом пропуска «Тересполь»/ «Брест» в очереди с белорусской стороны — 100 легковых авто и 45 автобусов.