В Ростовской области обновят три улицы. Об этом сообщили на сайте регионального правительства 12 апреля.
Работы проведут в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». В этом году дорожные объекты капитально отремонтируют в Мясниковском районе. Там подрядчикам необходимо привести в порядок улицу Гагарина в селе Чалтырь. В Азове специалисты займутся реконструкцией автомобильной дороги по улице Гагарина, которая ведет к новой школе на 600 мест. Работы проведут и на другой «космической» улице в хуторе Тереховском. В Таганроге запланирован ремонт дороги по улице Циолковского.
Всего в этом году приведут в порядок 150 объектов общей протяженностью более 265 километров.