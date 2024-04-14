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В Ростовской области обновят три улицы

В Ростовской области обновят три улицы Гагарина и улицу Циолковского.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области обновят три улицы. Об этом сообщили на сайте регионального правительства 12 апреля.

Работы проведут в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». В этом году дорожные объекты капитально отремонтируют в Мясниковском районе. Там подрядчикам необходимо привести в порядок улицу Гагарина в селе Чалтырь. В Азове специалисты займутся реконструкцией автомобильной дороги по улице Гагарина, которая ведет к новой школе на 600 мест. Работы проведут и на другой «космической» улице в хуторе Тереховском. В Таганроге запланирован ремонт дороги по улице Циолковского.

Всего в этом году приведут в порядок 150 объектов общей протяженностью более 265 километров.