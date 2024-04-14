Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дожди и сильный ветер ожидают воронежцев в начале рабочей недели

А температура воздуха будет плюсовой.

Сейчас в Ричмонде: +6° 2 м/с 75% 759 мм рт. ст. +13°
Источник: Комсомольская правда

В начале рабочей недели в Воронежскую область придут дожди и поднимется сильный ветер. Ухудшение погоды принесет атмосферный фронт циклона. Об этом свидетельствуют данные регионального гидпрометцентра.

В понедельник, 15 апреля, погода в Воронеже ожидается облачная с прояснениями. Днем будет +16… +18 градусов. Ночью может выпасть небольшой дождь. А вот днем поднимется ветер до 8−13 м/с.

В районах области местами также пройдут небольшие дожди. Температура воздуха поднимется до +16…+21 градус. А вот ветер будет значительно сильнее местами. Его порывы могут достигать 15−18 м/с.