Дожди и сильный ветер ожидают воронежцев в начале рабочей недели

В начале рабочей недели в Воронежскую область придут дожди и поднимется сильный ветер. Ухудшение погоды принесет атмосферный фронт циклона. Об этом свидетельствуют данные регионального гидпрометцентра.
В понедельник, 15 апреля, погода в Воронеже ожидается облачная с прояснениями. Днем будет +16… +18 градусов. Ночью может выпасть небольшой дождь. А вот днем поднимется ветер до 8−13 м/с.
В районах области местами также пройдут небольшие дожди. Температура воздуха поднимется до +16…+21 градус. А вот ветер будет значительно сильнее местами. Его порывы могут достигать 15−18 м/с.