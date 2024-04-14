Въезд в Петропавловск закрыли из-за наводнения

Как сообщил начальник управления полиции города Марат Жумалиев, в пригороде Петропавловска — районе Подгора — затоплен мост, заполнена нижняя часть. Нет дороги в Заречный и Кожевенный поселок.
«Уровень воды растет, хоть и не такими темпами. Угроза сохраняется. Сильное течение возле моста, там большой залив, вода идет по руслу», — рассказал Жумалиев.
По данным издания, сейчас въезд в город через контрольно-пропускной пункт «Южный» открыт только для грузовых автомобилей. Полицейские пропускают только машины с продовольственными товарами, ГСМ и гумпомощью.
По информации ДЧС на 10:45, в регионе сохраняются четыре перелива через проезжую часть.
По данным департамента полиции, сейчас в селе Прибрежном проводится тотальная эвакуация.