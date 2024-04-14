Представитель Куклачева рассказала подробности его операции на сердце

Куклачеву стало плохо в пятницу на его юбилейном концерте «Самый добрый клоун» в «Вегас Сити Холле», его увезли на скорой с жалобами на сердце. В субботу гендиректор Большого московского цирка Эдгард Запашный рассказал, что артист находится в тяжелом, но стабильном состоянии, у него обширный инфаркт.