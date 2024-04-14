Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Представитель Куклачева рассказала подробности его операции на сердце

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Народному артисту РСФСР Юрию Куклачеву поставили пять стентов на сердце во время операции, сообщила РИА Новости представитель артиста Ольга Кардокене.

Источник: © РИА Новости

«Была остановка сердца (во время операции в пятницу. — Прим. ред.) прямо на столе. Хирург ставил пять стентов наживую. И во время операции все время говорил с ним», — заявила собеседница агентства.

Куклачеву стало плохо в пятницу на его юбилейном концерте «Самый добрый клоун» в «Вегас Сити Холле», его увезли на скорой с жалобами на сердце. В субботу гендиректор Большого московского цирка Эдгард Запашный рассказал, что артист находится в тяжелом, но стабильном состоянии, у него обширный инфаркт.

Позднее сын Куклачева уточнил, что отец чувствует себя лучше и дает советы по дальнейшему проведению юбилейного шоу в «Вегас Сити Холле» 13 и 14 апреля без его участия.