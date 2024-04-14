Более 300 десантников борются с паводками в ЗКО

«Сначала мы были уверены, что вода обойдет нас стороной, но она прибывает и прибывает. Люди запаниковали, стало страшно. Акимат организовал работу по возведению дамбы. В ней участвовали все и подростки и женщины и городские волонтеры. А сегодня прибежали внуки и рассказали, что идет отряд солдат. Они в восторге, что теперь все будет нормально, раз у нас такая защита, и мы немного успокоились, думаем все обойдется».