В Кишиневе перекрывают улицы в воскресенье из-за мотопарада: А мы радовались, что город пустой и можно спокойно ездить — где заблокируют движение

В связи с открытием мотосезона и мотопарадом в Кишиневе в воскресенье с 12:00 до 13:00 частично перекроют движение по некоторым улицам, сообщает t.me/moldovalibera.
Перекрытие коснется только одной полосы движения по следующим маршрутам:
бул. Штефан чел Маре — ул. Чуфля — бул. Дачия — ул. Грэдина Ботаника;
ул. Грэдина Ботаника — бул. Дачия — бул. Дечебал — бул. Юрия Гагарина — ул. Албишоара — ул. Григоре Виеру — бул. Национального Возрождения — ул. Киев — ул. Алеку Руссо — бул. Мирча чел Бэтрын — до ул. Профессора Иона Думенюка;
ул. Профессора Иона Думенюка — бул. Мирча чел Бэтрын — ул. Алеку Руссо — бул. Москова — ул. Студенческая;
ул. Студенческая — бул. Москова — ул. Богдана Воевода — ул. Тудора Владимиреску — ул. Каля Орхеюлуй — улица Петриканская — ул. Михая Витязула — ул. Колумна, до развязки в сторону улицы Иона Крянгэ — ул. Алба Юлия — Балканское шоссе — ул. Каля Ешилор — бул. Штефан чел Маре — ул. Мария Чеботарь — ул. Митрополита Дософтея — Сквер Кафедрального собора.