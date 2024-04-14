Мэрия ответила, почему по всему Омску вспыхнули троллейбусные провода

В городской администрации рассказали, почему вечером 13 апреля в разных частях Омска вспыхнули троллейбусные провода. Напомним, искрящиеся участки заметили в Нефтяниках, на Карла Маркса, на 11-й Рабочей, на Кирова и других частях города.