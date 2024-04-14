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Мэрия ответила, почему по всему Омску вспыхнули троллейбусные провода

Оказалось, всё дело в непогоде.

Источник: Om1.ru

В городской администрации рассказали, почему вечером 13 апреля в разных частях Омска вспыхнули троллейбусные провода. Напомним, искрящиеся участки заметили в Нефтяниках, на Карла Маркса, на 11-й Рабочей, на Кирова и других частях города.

Мэрия объяснила происходящее тем, что накануне прошёл сильный ливень, а вода попала на оголённый провод.

«Инциденты были оперативно устранены. Движение троллейбусов обеспечено по всем маршрутам. Специалисты “Электрического транспорта” обследуют участки и, при необходимости, восстановят изоляцию контактного провода».