Мэрия ответила, почему по всему Омску вспыхнули троллейбусные провода

В городской администрации рассказали, почему вечером 13 апреля в разных частях Омска вспыхнули троллейбусные провода. Напомним, искрящиеся участки заметили в Нефтяниках, на Карла Маркса, на 11-й Рабочей, на Кирова и других частях города.
Мэрия объяснила происходящее тем, что накануне прошёл сильный ливень, а вода попала на оголённый провод.
«Инциденты были оперативно устранены. Движение троллейбусов обеспечено по всем маршрутам. Специалисты “Электрического транспорта” обследуют участки и, при необходимости, восстановят изоляцию контактного провода».