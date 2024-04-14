Профессия сильных: спасатель из Крыма протащил 18-тонную автоцистерну, присоединившись к челленджу МЧС

Крымские спасатели присоединились к челленджу #ПрофессияСильных, посвященному 375-й годовщине пожарной охраны. Эстафету запустили огнеборцы на Северном Кавказе, к ней присоединились сотрудники МЧС из разных регионов страны.
На видеороликах, которые набирают многочисленные просмотры в соцсетях, огнеборцы демонстрируют силу и выносливость в полной экипировке. Это и жим лежа, и тяга тяжелой техники.
Показал высокий уровень физподготовки и старший сержант первой пожарно-спасательной части Симферополя Смаил Исмаилов. Приняв эстафету, он протянул пожарную автоцистерну весом 18,7 тонн на расстояние 10 метров. Вес машины при этом превысил вес самого спасателя почти в 200 раз!
Кроме того, огнеборец выполнил комплекс упражнений с пожарной лестницей весом 48,5 килограммов.
Смаил Исмаилов занимается тяжелой атлетикой. Скриншот из видео ГУ МЧС по РК.
Как рассказали КП-Крым в пресс-службе ГУ МЧС по РК, снимали видеоролик с первой попытки, а учитывая серьезную физическую нагрузку — без лишних дублей и испытаний.
— У нас служат подготовленные люди, которые любят спорт. Смаил Исмаилов — спортсмен. Он увлекается тяжелой атлетикой, — рассказали в ГУ МЧС по РК.
Напомним, ранее крымские пожарные сняли пародию на вирусный рекламный ролик Bentley. Главным героем видео стал 20-летний огнеборец из Феодосии Артем Козаков.