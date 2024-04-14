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Профессия сильных: спасатель из Крыма протащил 18-тонную автоцистерну, присоединившись к челленджу МЧС

В Крыму огнеборец протащил за плечами 18-тонную автоцистерну.

Источник: Главное управление МЧС России по Республике Крым

Крымские спасатели присоединились к челленджу #ПрофессияСильных, посвященному 375-й годовщине пожарной охраны. Эстафету запустили огнеборцы на Северном Кавказе, к ней присоединились сотрудники МЧС из разных регионов страны.

На видеороликах, которые набирают многочисленные просмотры в соцсетях, огнеборцы демонстрируют силу и выносливость в полной экипировке. Это и жим лежа, и тяга тяжелой техники.

Показал высокий уровень физподготовки и старший сержант первой пожарно-спасательной части Симферополя Смаил Исмаилов. Приняв эстафету, он протянул пожарную автоцистерну весом 18,7 тонн на расстояние 10 метров. Вес машины при этом превысил вес самого спасателя почти в 200 раз!

Кроме того, огнеборец выполнил комплекс упражнений с пожарной лестницей весом 48,5 килограммов.

Смаил Исмаилов занимается тяжелой атлетикой. Скриншот из видео ГУ МЧС по РК.

Как рассказали КП-Крым в пресс-службе ГУ МЧС по РК, снимали видеоролик с первой попытки, а учитывая серьезную физическую нагрузку — без лишних дублей и испытаний.

— У нас служат подготовленные люди, которые любят спорт. Смаил Исмаилов — спортсмен. Он увлекается тяжелой атлетикой, — рассказали в ГУ МЧС по РК.

Напомним, ранее крымские пожарные сняли пародию на вирусный рекламный ролик Bentley. Главным героем видео стал 20-летний огнеборец из Феодосии Артем Козаков.

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