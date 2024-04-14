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В Иркутской области прорабатывают меры борьбы с лесными пожарами

Вопросы прохождения пожароопасного сезона 2024 года обсудили в правительстве.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Приангарье состоялось заседание областного штаба по тушению лесных пожаров, на котором рассмотрели вопросы прохождения пожароопасного сезона 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

— В предыдущие годы ситуация с лесными пожарами в Иркутской области была под контролем. Но на достигнутом нельзя останавливаться. Поэтому прорабатываются меры по повышению эффективности борьбы с лесными пожарами, — рассказали в пресс-службе ведомства, цитируя вице-премьера правительства Иркутской области Владимира Читоркина.

Были рассмотрены меры реагирования на ландшафтные пожары на смежных с лесом территориях. Вся необходимая техника землепользователей для недопущения перехода огня с полей в лесной фонд находится в готовности. Также проработан механизм организации межведомственных постов в местах с наибольшим риском возникновения лесных пожаров.

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