В Иркутской области прорабатывают меры борьбы с лесными пожарами

В Приангарье состоялось заседание областного штаба по тушению лесных пожаров, на котором рассмотрели вопросы прохождения пожароопасного сезона 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
— В предыдущие годы ситуация с лесными пожарами в Иркутской области была под контролем. Но на достигнутом нельзя останавливаться. Поэтому прорабатываются меры по повышению эффективности борьбы с лесными пожарами, — рассказали в пресс-службе ведомства, цитируя вице-премьера правительства Иркутской области Владимира Читоркина.
Были рассмотрены меры реагирования на ландшафтные пожары на смежных с лесом территориях. Вся необходимая техника землепользователей для недопущения перехода огня с полей в лесной фонд находится в готовности. Также проработан механизм организации межведомственных постов в местах с наибольшим риском возникновения лесных пожаров.