В Иркутской области прорабатывают меры борьбы с лесными пожарами

Были рассмотрены меры реагирования на ландшафтные пожары на смежных с лесом территориях. Вся необходимая техника землепользователей для недопущения перехода огня с полей в лесной фонд находится в готовности. Также проработан механизм организации межведомственных постов в местах с наибольшим риском возникновения лесных пожаров.