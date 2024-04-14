Дон, Медведица и Иловля вышли из берегов в Волгоградской области

Речь идет о реке Дон в районе станицы Новогригорьевской и реке Иловле у хутора Боровки в Иловлинском районе, а также о реке Медведице у хутора Красный Даниловского района. Сутками ранее в сводках об опасных и неблагоприятных явлениях на водоемах страны упоминались только Дон и Медведица.