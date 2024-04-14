Дон, Медведица и Иловля вышли из берегов в Волгоградской области

Три реки вышли из берегов на территории Волгоградской области. Таковы данные Гидрометцентра России на девять утра 14 апреля. Насколько сильно поднялся уровень, не уточняется, сообщается только что отметка поймы превышена и ее затопление в ближайшее время сохранится.
Речь идет о реке Дон в районе станицы Новогригорьевской и реке Иловле у хутора Боровки в Иловлинском районе, а также о реке Медведице у хутора Красный Даниловского района. Сутками ранее в сводках об опасных и неблагоприятных явлениях на водоемах страны упоминались только Дон и Медведица.