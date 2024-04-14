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Гарри и Грант, Иван-Сулейман, Суиндина и Хауа: волгоградцы дали необычные имена детям в марте

Названы самые редкие имена для новорожденных в Волгоградской области.

Источник: Комсомольская правда

Волгоградские родители выбрали довольно необычные имена в марте 2024 года для своих малышей. В первый месяц весны в регионе родились мальчики, которых назвали Акоп, Алмаз, Афанасий, Всеволод, Гарри, Грант, Демьян, Емельян, Ермак, Ефим, Климент, Леонтий, Рамир, Соломон. А также девочки с такими необычными именами как Адана, Артемида, Аяна, Виталина, Даяна, Дея, Доротея, Лукерья, Мирелла, Мишель, Наре, Паулина, Сафина, Селена, Суиндина, Хауа. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе в управлении ЗАГС комитета юстиции по региону.

— В числе наиболее редких имен, под которыми волгоградцы регистрировали мальчиков, оказались Самое необычное имя, которое присвоили мальчику, родившемуся в этом месяце — Иван-Сулейман, — уточнили в ведомстве.

Волгоградцы часто называют сыновей Артемами, Максимами, Михаилами, Романами, Иванами, а девочек — Евами, Полинами, Аринами, Миланами.