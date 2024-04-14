Гарри и Грант, Иван-Сулейман, Суиндина и Хауа: волгоградцы дали необычные имена детям в марте

Волгоградские родители выбрали довольно необычные имена в марте 2024 года для своих малышей. В первый месяц весны в регионе родились мальчики, которых назвали Акоп, Алмаз, Афанасий, Всеволод, Гарри, Грант, Демьян, Емельян, Ермак, Ефим, Климент, Леонтий, Рамир, Соломон. А также девочки с такими необычными именами как Адана, Артемида, Аяна, Виталина, Даяна, Дея, Доротея, Лукерья, Мирелла, Мишель, Наре, Паулина, Сафина, Селена, Суиндина, Хауа. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе в управлении ЗАГС комитета юстиции по региону.