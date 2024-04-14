В Ростове четыре старинных дома признали объектами культурного наследия

Еще одним объектом культурного наследия стало строение на улице Пушкинской, 28. Там находится Доходный дом Славгородского 1895 года постройки. Статусы ОКН регионального значения присвоили богадельне при Старообрядческом Покрово-Ильинском соборе на улице Баумана и жилому дому Е. А. Паршиной на Серафимовича.