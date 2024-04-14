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В Ростове четыре старинных дома признали объектами культурного наследия

В Ростове-на-Дону четыре исторических дома вошли в список объектов культурного наследия.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове четыре старинных дома признали объектами культурного наследия. Об этом сообщили на портале правовой информации Дона.

Согласно опубликованной информации, статус ОКН присвоили доходному дому А. Ф. Красса, который находится в переулке Университетском, 28. Задание было построено в 1911—1912 годах.

Еще одним объектом культурного наследия стало строение на улице Пушкинской, 28. Там находится Доходный дом Славгородского 1895 года постройки. Статусы ОКН регионального значения присвоили богадельне при Старообрядческом Покрово-Ильинском соборе на улице Баумана и жилому дому Е. А. Паршиной на Серафимовича.

Отметим, что на территории объектов культурного наследия запрещено проводить капитальное строительство, земляные и мелиоративные работы.

архитектура