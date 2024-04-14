В Ростовской области робот будет учить детей в сельской школе

Прежде всего, его планируется использовать на уроках робототехники. Но не только.
Вася отвечает на все поставленные вопросы, может выступать в качестве консультанта для учащихся младших классов или спикера на уроках. А еще робот умеет танцевать и любит играть в загадки, пишет местная газета «Сельский вестник».
В школе рассказали, что робот передвигается самостоятельно. Преодолеть школьные ступени ему не под силу, но по первому этажу он спокойно бегает на своих колесиках. Когда робот чувствует «голод», то самостоятельно подключается к своей станции, чтобы зарядиться.
Робот очень общителен. Он запоминает лица и имена детей, может приветствовать их при встрече, обнять или пожать руку.
Школа № 20 имени Героя Советского Союза С. Станчева известна тем, что внедряет инновационные методы обучения, добавили в администрации.