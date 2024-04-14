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В Ростовской области робот будет учить детей в сельской школе

Ростовская область, 14 апреля 2024. DON24.RU. В школе № 20 поселка Каменоломни для обучения детей решили использовать робота, сообщили в администрации Октябрьского района. Робот по имени Василий (имя выбрали сами учащиеся) будет помогать проводить занятия.

Прежде всего, его планируется использовать на уроках робототехники. Но не только.

Вася отвечает на все поставленные вопросы, может выступать в качестве консультанта для учащихся младших классов или спикера на уроках. А еще робот умеет танцевать и любит играть в загадки, пишет местная газета «Сельский вестник».

В школе рассказали, что робот передвигается самостоятельно. Преодолеть школьные ступени ему не под силу, но по первому этажу он спокойно бегает на своих колесиках. Когда робот чувствует «голод», то самостоятельно подключается к своей станции, чтобы зарядиться.

Робот очень общителен. Он запоминает лица и имена детей, может приветствовать их при встрече, обнять или пожать руку.

Школа № 20 имени Героя Советского Союза С. Станчева известна тем, что внедряет инновационные методы обучения, добавили в администрации.

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