В Ростовской области робот будет учить детей в сельской школе

В школе рассказали, что робот передвигается самостоятельно. Преодолеть школьные ступени ему не под силу, но по первому этажу он спокойно бегает на своих колесиках. Когда робот чувствует «голод», то самостоятельно подключается к своей станции, чтобы зарядиться.