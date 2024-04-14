Свыше 140000 кузбассовцев приняли участие в региональном субботнике

Жители Кузбасса вышли на весеннюю уборку и благоустройство общественных территорий в минувшую субботу. В общественной уборке приняли участие свыше 140 тысяч человек. Это и сотрудники администраций области и районов, работники общественных организаций и предприятий, студенты и их наставники, активисты. «Неравнодушные кузбассовцы продолжают наводить порядок в парках, скверах, в своих дворах, убирают площади и аллеи. Спасибо вам за то, что активно участвуете в апрельских субботниках и своим примером приучаете детей. Благодаря совместным усилиям КуZбасс становится еще уютнее, чище и красивее», — сообщил губернатор Сергей Цивилев. В самом центре столицы региона привели в порядок Советский проспект, улицы Красноармейскую и Островского, а ещё в Ленинском районе субботники прошли на проспектах Октябрьский, Ленинградский, Химиков, бульваре Строителей, улице Волгоградской, в Кедровке жители трудились на улице Новогодней, в микрорайоне Лесная Поляна — и это не весь список улиц, где потрудились кузбассовцы 13 апреля.