Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае ожидается еще одна холодная ночь

Температура воздуха опустится до −10 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +10° 2 м/с 66% 760 мм рт. ст. +13°
Источник: Комсомольская правда

Сегодня в Пермском крае наблюдается малооблачная и прохладная погода. Ночь на воскресенье на севере Прикамья оказалась достаточно морозной. Как рассказали в ГИС-Центре ПГНИУ, в Гайнах и Чердыни температура воздуха упала до −9 градусов.

Тогда как на юге края в Чернушке было около нуля. И днем этот контраст между северными и южными районами сохранится. На севере и северо-востоке будет всего +1…+2, на юге +6…+8, а в Перми до +5 градусов.

По данным синоптиков, ночь на понедельник, 15 апреля, также будет прохладной. На территории Прикамья столбики термометров опустятся до −1…-6, на северо-востоке до −10, в Перми до −4. Днем потеплеет до +8…+13 по краю и до +11 градусов в Перми.