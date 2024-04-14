В Пермском крае ожидается еще одна холодная ночь

Сегодня в Пермском крае наблюдается малооблачная и прохладная погода. Ночь на воскресенье на севере Прикамья оказалась достаточно морозной. Как рассказали в ГИС-Центре ПГНИУ, в Гайнах и Чердыни температура воздуха упала до −9 градусов.
Тогда как на юге края в Чернушке было около нуля. И днем этот контраст между северными и южными районами сохранится. На севере и северо-востоке будет всего +1…+2, на юге +6…+8, а в Перми до +5 градусов.
По данным синоптиков, ночь на понедельник, 15 апреля, также будет прохладной. На территории Прикамья столбики термометров опустятся до −1…-6, на северо-востоке до −10, в Перми до −4. Днем потеплеет до +8…+13 по краю и до +11 градусов в Перми.