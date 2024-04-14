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Волгоградцы восхитились цветущими магнолиями и сакурой в ЦПКиО

Волгоградский парк привлекает горожан и туристов не только аттракционами, но и бурно цветущей растительностью.

Источник: Волгоградская правда

В Волгограде установилась по-настоящему летняя погода. Несмотря на незначительное похолодание, температура не опускается днем ниже 20 градусов. Это положительно сказывается на состоянии деревьев и цветов. Уже в середине апреля на аллеях парка стало возможным увидеть цветущие магнолии и сакуры. Они дарят волгоградцам атмосферу настоящего обновления после зимних холодов.

Отметим, что волгоградский парк славится своими сакурами — саженцы привезли из других регионов. Они активно цветут на центральной аллее и радуют гостей почти целый месяц. Благодаря этим красивым деревьям, Волгоград вошел в топ мест РФ, где можно увидеть цветение сакуры.

флора и фауна