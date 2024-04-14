Волгоградцы восхитились цветущими магнолиями и сакурой в ЦПКиО

В Волгограде установилась по-настоящему летняя погода. Несмотря на незначительное похолодание, температура не опускается днем ниже 20 градусов. Это положительно сказывается на состоянии деревьев и цветов. Уже в середине апреля на аллеях парка стало возможным увидеть цветущие магнолии и сакуры. Они дарят волгоградцам атмосферу настоящего обновления после зимних холодов.