Память погибших солдат и офицеров Красной армии почтили на Варницком плацдарме

«Сегодня мы в селе Гура-Быкулуй Новоаненского района отдаем дань памяти героям Красной армии, которые 80 лет назад здесь, на Варницком плацдарме, вели упорные бои по освобождению Молдавии от фашизма».
Он напомнил, что Варницкий плацдарм входит в число семи днестровских плацдармов, занятых Красной армией весной 1944 года. Именно здесь 80 лет назад, с 12 по 14 апреля, шли самые ожесточенные бои по захвату и удержанию этого клочка молдавской земли.
«За бои, совершенные здесь, на Варницком плацдарме, 18 человек были удостоены звания Героя Советского Союза, пятеро из них — посмертно. Это уникальный случай за всю Вторую мировую войну».
Советник посольства России в Молдове Александр Андреев отметил бережное отношение местных властей и жителей села Гура-Быкулуй к мемориалу советским воинам.
«Мемориал был построен в 1972 году и в 2019 восстановлен при участии посольства России, правительства Москвы и славянской правозащитной организации “Вече”. Как видим, мемориал содержится в хорошем состоянии и, как нам рассказали, 9 мая жители села здесь собираются и проводят торжественные и памятные мероприятия».
Памятные мероприятия, приуроченные к 80-летию освобождения Молдавии от фашизма, стартовали в республике 17 марта — в день, когда войска Красной армии освободили от фашистской оккупации первый молдавский населенный пункт — село Косауцы Сорокского района.
За время оккупации Молдавии фашисты уничтожили 64 тысячи человек, более 47 тысяч угнали в рабство, 207 тысяч мирных жителей были подвергнуты пыткам и истязаниям. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.