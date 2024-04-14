В Волгограде прошла первая весенняя гроза

О приближающемся дожде горожан предупреждали еще накануне. Согласно составленным прогнозам, небольшой дождь должен был пройти с 12 до 15 часов в разных районах Волгограда.
14 апреля после ясного утра город накрыла большая темная туча. Местами прошел настоящий ливень. Волгоградцы в социальных сетях рассказали о граде на юге города-героя.
Гром в отдельных районах был настолько сильный, что срабатывали сигнализации автомобилей.
По прогнозам синоптиков, 15 апреля также вероятны осадки. Поэтому горожанам лучше соответствующее одеться и не забыть о зонте.