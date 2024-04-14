Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде прошла первая весенняя гроза

Несмотря на прогнозы синоптиков о незначительных осадках, горожане услышали раскаты настоящего грома, а местами прошел ливень.

Сейчас в Ричмонде: +6° 0 м/с 75% 760 мм рт. ст. +13°
Источник: Волгоградская правда

О приближающемся дожде горожан предупреждали еще накануне. Согласно составленным прогнозам, небольшой дождь должен был пройти с 12 до 15 часов в разных районах Волгограда.

14 апреля после ясного утра город накрыла большая темная туча. Местами прошел настоящий ливень. Волгоградцы в социальных сетях рассказали о граде на юге города-героя.

Гром в отдельных районах был настолько сильный, что срабатывали сигнализации автомобилей.

По прогнозам синоптиков, 15 апреля также вероятны осадки. Поэтому горожанам лучше соответствующее одеться и не забыть о зонте.