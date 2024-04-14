Урну с прахом Александра Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище

Церемония прошла в кругу близких — в соответствии с пожеланием, ранее высказанным семьей артиста.
Урну захоронили на центральной аллее. Рядом расположены могилы таких известных артистов, как Василий Лановой и Инна Чурикова, а также режиссеров Глеба Панфилова, Владимира Меньшова и Михаила Жванецкого.
На похороны пришли родственники и друзья артиста, среди которых были жена Наталья Белоусова, сын Михаил Ширвиндт, худрук Театра Эстрады Геннадий Хазанов, худрук Театра Сатиры Сергей Газаров, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, фотограф Юрий Рост, актеры Алена Яковлева, Федор Добронравов, Максим Аверин, Елена Подкаминская и другие.
Народный артист России, президент Театра Сатиры Александр Ширвиндт умер 15 марта. Церемония прощания с артистом прошла в Театре Сатиры. После этого его тело кремировали. Знаменитый актер и режиссер не дожил несколько месяцев до своего 90-летия, которое должен был отметить в июле.
Ширвиндт известен по своим ролям в кино, в его фильмографии такие картины, как «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Трое в лодке, не считая собаки», «Принцесса цирка» и другие.
За свою жизнь Ширвиндт был удостоен множества наград, в том числе орденов Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» (всех четырех степеней). Он был лауреатом множества конкурсов и премий, в том числе национальной премии «Россиянин года» в номинации «Звезда России» и премии «Скрипач на крыше» в номинации «Человек-легенда».