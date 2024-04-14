Урну с прахом Александра Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище

За свою жизнь Ширвиндт был удостоен множества наград, в том числе орденов Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» (всех четырех степеней). Он был лауреатом множества конкурсов и премий, в том числе национальной премии «Россиянин года» в номинации «Звезда России» и премии «Скрипач на крыше» в номинации «Человек-легенда».