В каких регионах Казахстана ожидается вторая волна паводков

«На территории Северо-Казахстанской области за счет поступления воды по реке Есиль по притокам на территории Акмолинской области (Жабай, Калкутан и др.); На территории Западно-Казахстанской области за счет поступления воды по реке Урал (Жайык) с территории Российской Федерации; На территории Атырауской области за счет поступления воды по реке Урал (Жайык) с территории Западно-Казахстанской области. На горных реках расположенных на территории Восточно-Казахстанской области период половодья “традиционно” проходят позже равнинных рек».