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В каких районах Омской области паводок масштабней всего?

«СуперОмск» выяснил подробности о поселениях Омской области, в которых наблюдается подтопление жилых домов и приусадебных участков из-за паводка.

Всего паводок официально числится в 10 районах Омской области.

  1. Русско-Полянский район;
  2. Павлоградский район;
  3. Азовский район;
  4. Таврический район;
  5. Марьяновский район;
  6. Любинский район;
  7. Нововаршавский район;
  8. Исилькульский район;
  9. Омск;
  10. Одесский район.

Всего в Омской области подтоплено около 15 жилых домов и порядка 135 приусадебных участков. «СуперОмск» ввяснил масштаб паводка в районах.

Так, в Русско-Полянском районе паводок наблюдается в селах Цветочное и Сибирское, подтоплено 9 участков, 3 человека в пункте временного размещения.

Павлоградский район — паводок отмечен в 4 населенных пунктах, подтоплено 7 жилых домов. Эвакуации не было.

Азовский район — 6 населенных пунктов.

Таврический район — 4 населенных пункта, Подтопленных жилых домов нет, однако затоплены 28 приусадебных участков.

Марьяновский район — 4 приусадебных участка залиты талыми водами.

Любинский район — паводок в двух 2 населенных пунктах, подтоплено 2 жилых дома и 7 приусадебных участков.

Нововаршавский район — 1 населенный пункт, подтоплен 1 жилой дом и 1 участок.

Исилькульский район — паводок в одном населенном пункте.

Омск — подтоплены приусадебные участки в Советском округе.

Одесский — паводок наблюдается в 1 населенном пункте, вода подтопила 5 жилых домов и 22 приусадебных участка.

Причинами затопления считаются высокий влагозапас, промерзание почвы, резкое потепление.