В каких районах Омской области паводок масштабней всего?

Всего паводок официально числится в 10 районах Омской области.
- Русско-Полянский район;
- Павлоградский район;
- Азовский район;
- Таврический район;
- Марьяновский район;
- Любинский район;
- Нововаршавский район;
- Исилькульский район;
- Омск;
- Одесский район.
Всего в Омской области подтоплено около 15 жилых домов и порядка 135 приусадебных участков. «СуперОмск» ввяснил масштаб паводка в районах.
Так, в Русско-Полянском районе паводок наблюдается в селах Цветочное и Сибирское, подтоплено 9 участков, 3 человека в пункте временного размещения.
Павлоградский район — паводок отмечен в 4 населенных пунктах, подтоплено 7 жилых домов. Эвакуации не было.
Азовский район — 6 населенных пунктов.
Таврический район — 4 населенных пункта, Подтопленных жилых домов нет, однако затоплены 28 приусадебных участков.
Марьяновский район — 4 приусадебных участка залиты талыми водами.
Любинский район — паводок в двух 2 населенных пунктах, подтоплено 2 жилых дома и 7 приусадебных участков.
Нововаршавский район — 1 населенный пункт, подтоплен 1 жилой дом и 1 участок.
Исилькульский район — паводок в одном населенном пункте.
Омск — подтоплены приусадебные участки в Советском округе.
Одесский — паводок наблюдается в 1 населенном пункте, вода подтопила 5 жилых домов и 22 приусадебных участка.
Причинами затопления считаются высокий влагозапас, промерзание почвы, резкое потепление.