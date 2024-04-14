Эрмитаж отреставрировал «Красный вагон». Теперь можно заходить внутрь, но он все равно не тронется

«У нас в июне открывается большая выставка Кабакова, еще одна инсталляция из нашей коллекции, которую мы никогда не показывали, — поделилась с “Фонтанкой” Марина Шульц. — Это большая инсталляция под названием “Памятник исчезнувшей цивилизации”. Ее подарили нам в 2014 году, и даже на ретроспективе 2018 года мы ее не показывали, потому что она просто настолько огромная, что мы не смогли ее никуда вместить в этом пространстве. Наш Белый зал на третьем этаже целиком будет занят этой инсталляцией. Это попытка действительно создать памятник цивилизации СССР. Но, естественно, как всегда у Кабакова, глазами маленького человека, через переживания каких-то странноватых героев, которые живут в своих маленьких мирах. Он мечтал построить такой музей под землей и в нём воспроизвести свои инсталляции разных лет. Ты бы как по городу бродил по этому музею и раскрывал все миры. Они сделали эскизы, проекты, чертежи, — в общем, на самом деле спроектировали целиком музей, но так никогда его и не построили. Поэтому создали инсталляцию, которая рассказывает об этом музее, то есть, по сути, это проект будущего, не существующего музея».