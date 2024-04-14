На Литейном проспекте в центре Петербурга прорвало трубу с кипятком

Как сообщает корреспондент «Ъ-СПб», движение по аварийному участку сужено до одной полосы. На месте стоят пожарные машины и ГИБДД. Проезд от Литейного моста в сторону центра затруднен.
«Ъ-СПб» обратился за комментарием в теплоснабжающую организацию.
В центре Петербурга, у дома 39 по Литейному проспекту днем 14 апреля произошла коммунальная авария — там прорвало теплотрассу.
Как сообщает корреспондент «Ъ-СПб», движение по аварийному участку сужено до одной полосы. На месте стоят пожарные машины и ГИБДД. Проезд от Литейного моста в сторону центра затруднен.
«Ъ-СПб» обратился за комментарием в теплоснабжающую организацию.