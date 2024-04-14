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На Литейном проспекте в центре Петербурга прорвало трубу с кипятком

В центре Петербурга, у дома 39 по Литейному проспекту днем 14 апреля произошла коммунальная авария — там прорвало теплотрассу.

Как сообщает корреспондент «Ъ-СПб», движение по аварийному участку сужено до одной полосы. На месте стоят пожарные машины и ГИБДД. Проезд от Литейного моста в сторону центра затруднен.

«Ъ-СПб» обратился за комментарием в теплоснабжающую организацию.

ЖКХ