Боец из уральского поселка погиб на СВО в свой день рождения

В понедельник, 15 апреля, в городе Березовский под Екатеринбургом простятся с бойцом специальной военной операции Геннадием Кулюком, который погиб 21 марта при выполнении ответственного боевого задания в селе Крынка Херсонской области.
Как сообщает мэр Березовского Евгений Писцов, прощание пройдет в поселке Лосиный, где в 11 часов начнется траурный митинг и отпевание бойца перед досуговым центром. С 12:00 до 12:30 пройдут похороны Геннадия Кулюка, после чего в местном кафе состоится поминальный обед.
Геннадий Кулюк родился 21 марта 1979 года в поселке Лосиный. Здесь он окончил школу № 21, выучился на штукатура-маляра, много лет занимался строительством и отделочными работами.
— В зону СВО он ушел со своим другом Веселовым Евгением Геннадьевичем. Вместе они приняли решение идти служить, вместе погибли в бою, защищая нашу Родину, — рассказывает глава Березовского.
Как вспоминают сослуживцы Геннадия Юрьевича, как-то группа, в составе которой он был на боевом задании, оказалась отрезана от основной части. На протяжении четырех дней бойцы были без воды. Геннадий Кулюк, рискуя жизнью, добыл рюкзак с водой. Боец погиб в день своего 45-летия.
— Он погиб героем. Вечная слава!, — говорит Евгений Писцов.
Редакция «КП-Екатеринбург» приносит искренние соболезнования родным и близким Геннадия Юрьевича Кулюка.