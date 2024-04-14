Боец из уральского поселка погиб на СВО в свой день рождения

Как вспоминают сослуживцы Геннадия Юрьевича, как-то группа, в составе которой он был на боевом задании, оказалась отрезана от основной части. На протяжении четырех дней бойцы были без воды. Геннадий Кулюк, рискуя жизнью, добыл рюкзак с водой. Боец погиб в день своего 45-летия.