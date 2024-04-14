В полиции Кузбасса рассказали о новых видах мошенничества

С недавнего времени аферисты стали звонить кузбассовцам под видом сотрудников Росфинмониторинга, «Госуслуг» и полиции. При этом мошенники агитируют скачать приложение с удаленным управлением, называя его «антивирусом». С помощью такого заблуждения преступники пытаются завладеть личными данными — от паспортных данных до остатка на банковском счёте.
Кемеровская полиция обращает внимание, что сотрудники Росфинмониторинга, полиции и «Госуслуг» не осуществляют звонки, не рассылают СМС-сообщения и письма по электронной почте с просьбой установить какое-либо приложение.