Есть ли в Молдове молдаване: глава Нацбюро статистики об этносах, вопросах и ответах

«Этот классификатор этносов, языков, вероисповеданий был разработан в том числе при ознакомлении с национальными научными материалами, в том числе с коллегами из Академии наук, с другими национальными партнерами. Также был изучен и в рамках Национальной комиссии по переписи населения и жилищ в феврале текущего года. Результаты обсуждений этих методологий и классификаций были в итоге утверждены для использования в ходе переписи».