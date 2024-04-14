Есть ли в Молдове молдаване: глава Нацбюро статистики об этносах, вопросах и ответах

КИШИНЕВ, 14 апр — Sputnik. Этнос «молдаванин» был включен в опросник проходящей в Молдове переписи населения по итогам заседания профильной комиссии, переписчики не имеют права оказывать влияние на опрашиваемых, а политическим партиям и иным лицам стоит на период переписи воздержаться от призывов к гражданам причислять себя к тому или иному этносу, такое мнение в беседе с представителями местного издания высказал глава Национального бюро статистики Олег Кара.
На вопрос журналиста, считает ли он, что этнос «молдаванин» существует, Кара ответил, что этническая принадлежность человека декларируется им лично.
«Есть и молдаванин/молдаванка, и румын/румынка, и гагауз/гагаузка… Эта информация запрашивается по заявлению лица. Варианты ответов взяты из тех, что использовались в ходе предыдущей переписи. Наиболее частые нашли отражение в классификаторе или номенклатуре этносов. Если он/она хочет заявить, что является молдаванином или молдаванкой, он/она это сделает».
По его словам, именно так этнос должен быть указан переписчиком в опросном листе. Никакое влияние или воздействие на опрашиваемого при этом недопустимо, подчеркнул Кара.
«Только если у человека есть какие-либо вопросы, он что-то хочет для себя прояснить, только в этом случае переписчик вправе дать разъяснения, объяснить. Но ни в коем случае не навязывать, не предлагать ответ», — заявил глава НБС.
Олег Кара также разъяснил, на каком основании этнос «молдаванин» был использован в опроснике.
«Этот классификатор этносов, языков, вероисповеданий был разработан в том числе при ознакомлении с национальными научными материалами, в том числе с коллегами из Академии наук, с другими национальными партнерами. Также был изучен и в рамках Национальной комиссии по переписи населения и жилищ в феврале текущего года. Результаты обсуждений этих методологий и классификаций были в итоге утверждены для использования в ходе переписи».
Что касается появившихся в соцсетях призывов к гражданам, говорящим на румынском языке, объявлять себя румынами, Кара отметил, что такие призывы могут оказать влияние на участников переписи. Он призвал политические и иные силы воздержаться от подобных призывов на период проведения переписи.
«Мы не вправе и не хотим указывать людям, как отвечать. (…) Поэтому мы рекомендуем в период переписи тем, кто способен оказать влияние на общественное мнение, воздержаться от подобных заявлений и попыток влияния».
Он подчеркнул, что Нацбюро статистики стремится получить как можно более корректные и достоверные данные, чтобы сопоставить представление о ситуации в стране.
Перепись населения и жилищного фонда стартовала в Молдове 8 апреля и продлится до 7 июля. В проведении мероприятия задействовано 4000 переписчиков.