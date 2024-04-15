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В Искитимской больнице прокомментировали выброс пробирок под Новосибирском

Выброс пробирок с кровью прокомментировали в Искитимской больнице.

Источник: Комсомольская правда

В Искитимской центральной городской больнице прокомментировали ситуацию с выбросом пробирок с кровью. Инцидент происходит не в первый раз.

— Все отходы больницы перед утилизацией проходят обработку. В частности, пробирки из лаборатории обрабатываются на ультразвуковой установке. После обработки отходы переходят в Класс А — эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твёрдым бытовым отходам (ТБО). Далее мусор упаковывается в мешки и переносится санитарами в контейнеры на территории больницы, откуда мусор вывозится мусоровозами, — объяснили в горбольнице.

В течение апреля сотрудники учреждения зафиксировали два случая перемещения пробирок из контейнеров неизвестными. Свои действия хулиганы фиксировали на телефон и размещали посты в соцсетях.

здоровье