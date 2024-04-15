В Искитимской больнице прокомментировали выброс пробирок под Новосибирском

— Все отходы больницы перед утилизацией проходят обработку. В частности, пробирки из лаборатории обрабатываются на ультразвуковой установке. После обработки отходы переходят в Класс А — эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твёрдым бытовым отходам (ТБО). Далее мусор упаковывается в мешки и переносится санитарами в контейнеры на территории больницы, откуда мусор вывозится мусоровозами, — объяснили в горбольнице.