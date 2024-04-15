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Новосибирский певец Шура рассказал, что чувствовал перед инсультом

Примерно год назад Новосибирский артист пережил микроинсульт. После посещения нескольких больниц, музыкант посоветовал всем внимательно следить за своим здоровьем.

Источник: ТНТ

После госпитализации звезду направили в одну из крымских больниц, а затем в Москву. Из-за недуга Шура был вынужден отменить несколько выступлений.

Как рассказывает новосибирский исполнитель, в начале почувствовал недомогание и списывал это на усталость и непрерывающиеся поездки по городам, но окружающие первыми заметили ухудшение состояния звезды и высказали своё беспокойство. После проблем с речью, Шура серьезно задумался о своем здоровье. Как рассказывает артист, у него не получалось быстро говорить и выговаривать длинные слова. Он также рассказал, что о симптомах узнал через интернет.

Ранее «Сиб.фм» писал о том, как певец Шура прокомментировал задержку концерта в Новосибирске.

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