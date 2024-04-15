Новосибирский певец Шура рассказал, что чувствовал перед инсультом

Как рассказывает новосибирский исполнитель, в начале почувствовал недомогание и списывал это на усталость и непрерывающиеся поездки по городам, но окружающие первыми заметили ухудшение состояния звезды и высказали своё беспокойство. После проблем с речью, Шура серьезно задумался о своем здоровье. Как рассказывает артист, у него не получалось быстро говорить и выговаривать длинные слова. Он также рассказал, что о симптомах узнал через интернет.