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В Новосибирске в марте подорожали капуста и игристое вино

По данным Новосибирскстата, в прошлом месяце выросли цены на мясные консервы, сосиски и игристое вино.

Источник: Сиб.фм

Уровень инфляции в регионе составил 0,6%. В марте цены на продукты увеличились на 0,5%, на услуги — на 0,9%, а на непродовольственные товары — на 0,4%.

Цены на капусту выросли на 12,5%, на свеклу — на 12,5%, а на помидоры — на 10,7%. Консервы подорожали на 4,6%, сосиски и сардельки — на 4,3%, говядина — на 3,4%, а рыбные консервы — на 3,2%.

Российское игристое вино подорожало на 6,9%. Однако цены на гречку в магазинах снизились на 10,6%, а на огурцы даже упали на 29,1%.

Ранее «МК в Новосибирске» писал о том, что жители Новосибирска стали чаще покупать религиозные книги.

инфляция