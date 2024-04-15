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Сотрудники Госавтоинспекции в Иркутске спасли новорожденного на дороге

В Иркутске сотрудники Госавтоинспекции МВД России «Иркутское» — старшие лейтенанты полиции Андрей Филиппов и Саргис Дарбинян — оперативно отреагировали на просьбу о помощи и спасли новорожденную девочку. Об этом пишет в телеграм-канале Ирина Волк.

Источник: Соцсети

Ситуация произошла на обходной дороге в Ленинском округе города. Там взволнованный мужчина обратился к полицейским, сообщив о том, что его 10-дневная внучка, находящаяся без сознания на руках у родителей в салоне автомобиля, нуждается в срочной медицинской помощи.

Сотрудники Госавтоинспекции поместили маму с малышкой и мужчину в патрульный автомобиль и с включенными сигналами экстренного вызова направились в Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу. В приемном покое новорожденная была передана медицинскому персоналу.

ГИБДД