Сотрудники Госавтоинспекции в Иркутске спасли новорожденного на дороге

Ситуация произошла на обходной дороге в Ленинском округе города. Там взволнованный мужчина обратился к полицейским, сообщив о том, что его 10-дневная внучка, находящаяся без сознания на руках у родителей в салоне автомобиля, нуждается в срочной медицинской помощи.
Сотрудники Госавтоинспекции поместили маму с малышкой и мужчину в патрульный автомобиль и с включенными сигналами экстренного вызова направились в Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу. В приемном покое новорожденная была передана медицинскому персоналу.