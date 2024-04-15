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Ксения Собчак признала Иркутский драматический театр одним из самых красивых в России

Известная телеведущая и общественный деятель Ксения Собчак недавно составила список пяти самых впечатляющих театров России, включив среди них Иркутский драматический театр имени Н. П. Охлопкова. Об этом сообщает сайт «Глагол38».

Источник: Глагол38

В своем телеграм-канале она поделилась своими впечатлениями о театрах, отметив, что для нее сами здания театров выступают как произведения искусства со своими залами, коридорами, лестницами и фасадами.

Согласно выбору Ксении Собчак, первое место в списке занимает Татарский театр кукол «Экият», за ним следует Новосибирский театр оперы и балета. На третьем месте, по мнению Собчак, оказался Иркутский драматический театр. Его архитектура, созданная по проекту Виктора Шретера, связывает его с питерской Мариинкой. Далее в рейтинге идут Самарский драматический театр и Мариинский театр.

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