Ксения Собчак признала Иркутский драматический театр одним из самых красивых в России

Согласно выбору Ксении Собчак, первое место в списке занимает Татарский театр кукол «Экият», за ним следует Новосибирский театр оперы и балета. На третьем месте, по мнению Собчак, оказался Иркутский драматический театр. Его архитектура, созданная по проекту Виктора Шретера, связывает его с питерской Мариинкой. Далее в рейтинге идут Самарский драматический театр и Мариинский театр.