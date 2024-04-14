Штормовые предупреждения объявлены на понедельник в Алматы и 11 областях

«15 апреля днем на юго-западе, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, на западе, востоке, в горных районах области порывы 15−20 метров в секунду. В Алматы 15 апреля днем ожидается ветер юго-западный порывы 15 метров в секунду. В Конаеве 15 апреля днем ожидается ветер юго-западный порывы 18 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении в воскресенье.
В Акмолинской области в понедельник ночью и утром на севере, востоке ожидается туман.
«15 апреля на западе, востоке, юге Атырауской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на севере, юге области порывы 15−20 метров в секунду. В Атырау 15 апреля временами ожидается дождь, гроза. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15−18 метров в секунду», — сказано в сообщении.
В Западно-Казахстанской области в понедельник днем на западе, севере, юге ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный днем на западе, севере, юге области порывы 15−20 метров в секунду. В Уральске 15 апреля днем ожидается гроза. Ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 18 метров в секунду.
«15 апреля ночью на севере, востоке Павлодарской области ожидаются осадки (преимущественно дождь), днем на юге области ожидается дождь. Ветер северо-западный на севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду», — уточняется в информации.
В Карагандинской области в понедельник ночью на западе, севере дождь, днем на западе, севере области ожидается небольшой дождь. В Караганде 15 апреля ночью ожидается дождь.
«Днем 15 апреля на юге, западе, в горных районах Жамбылской области, ночью 16 апреля на юге, в горных районах области ожидается сильный дождь. Днем 15 апреля на юге, западе, в горных районах области, 16 апреля на юге, в горных районах области гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный утром и днем 15 апреля, сутки
В Мангистауской области в понедельник на севере, востоке ожидается гроза. На западе области ожидается туман. В Актау 15 апреля ожидается временами туман.
«15 апреля ночью на западе Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. В Петропавловске 15 апреля ночью и утром ожидается туман», — добавили в «Казгидромете».
В Костанайской области в понедельник на севере, востоке ожидается туман.
«15 апреля днем на востоке, в центре области Жетісу ожидается ветер юго-западный порывы 15−20 метров в секунду. В Талдыкоргане днем 15 апреля ожидается ветер юго- западный порывы 15−20 метров в секунду», — предупредили синоптики.