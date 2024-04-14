Штормовые предупреждения объявлены на понедельник в Алматы и 11 областях

«Днем 15 апреля на юге, западе, в горных районах Жамбылской области, ночью 16 апреля на юге, в горных районах области ожидается сильный дождь. Днем 15 апреля на юге, западе, в горных районах области, 16 апреля на юге, в горных районах области гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный утром и днем 15 апреля, сутки 16—17 апреля на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 метров в секунду. В Таразе днем 15 апреля, сутки 16 апреля ожидается гроза. Ночью 16 апреля ожидается сильный дождь. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем 15 апреля, сутки 16 апреля при грозе порывы 15−20 метров в секунду», — сообщили гидрометеорологи.