В Новосибирской области пропал 16-летний школьник

После вечеринки с друзьями домой не вернулся житель города Куйбышев. О месте нахождения парня ничего не известно с 11 апреля.
Пошли четвертые сутки поисков Назыпова Фаниса, без вести пропавшего в Новосибирской области. Известно, что 10 апреля ребята отмечали день рождения. Мальчик пропал по пути домой в ночь на 11 апреля.
Одет юноша была в куртке темного цвета, темном трико либо джинсах. На ногах — светлые кроссовки. Носки, возможно, белые.
К поискам приступили сотрудники полиции, а также волонтёры волонтеры отряда «ЛизаАлерт».
Ранее «Сиб.фм» писал о том, что в Новосибирске волонтёры отряда «Лиза Алерт» нашли трёх пропавших мужчин.