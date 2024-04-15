В Новосибирской области пропал 16-летний школьник

После вечеринки с друзьями домой не вернулся житель города Куйбышев. О месте нахождения парня ничего не известно с 11 апреля.

Пошли четвертые сутки поисков Назыпова Фаниса, без вести пропавшего в Новосибирской области. Известно, что 10 апреля ребята отмечали день рождения. Мальчик пропал по пути домой в ночь на 11 апреля.

Последний раз его засняла камера видеонаблюдения в 00:58 на улице Ульяны Громовой, школьник направлялся к своему дому. До конца пути оставалось всего 50−70 метров. Но до дома ребёнок так и не дошёл. Сотрудники полиции предполагают две версии того, что могло произойти в тот вечер. Первая несчастный случай. По словам друзей молодой человек, покинул праздник сильно выпившим.