Из зимы — в лето! Узнали, какой будет погода в Иркутске на неделю с 15 по 21 апреля

Такого снегопада, как в минувшие выходные, погода в Иркутске на неделю с 15 по 21 апреля, к счастью, не принесет. В понедельник природа и вовсе обещает подарить сибирякам практически летний денек — воздух в областном центре 15 апреля прогреется до +16…+18 градусов. Об этом КП-Иркутск сообщили в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Погода в Иркутске на неделю с 15 по 21 апреля
— В Иркутске 15 числа переменная облачность, без осадков, ветер дует юго-восточный со скоростью 5−10 м/с, — говорят синоптики Иркутского Гидрометцентра. — Днем +16…+18 градусов.
Таким будет первый рабочий день. Прямо сказка какая-то! Однако, ближайшие семь дней не все станут такими теплыми, но и осадков серьезных не предвидится. Так что носить с собой зонтики, скорей всего, на этой неделе не обязательно. Только вот во вторник, выходя из дома, захватите все дождевик или зонт. Смотрим прогноз от Гидрометцентра России.
— Ночью 16 апреля температура воздуха в Иркутске составит +1 градус, — говорят специалисты. — Днем во вторник +13. Возможен небольшой кратковременный дождь. Его вероятность 63%. Выпадет до 5 миллиметров осадков.
Ночь на среду в областном центре обещает быть еще холоднее. Столбики уличных термометров опустятся до нуля градусов. День 17 апреля прогнозируется малооблачный и без осадков. За окном ожидается +8 градусов.
— Ночью 18 апреля в Иркутске также малооблачно и без осадков, но холоднее — до −2 градусов, — сообщают метеорологи. — Зато днем уже +13 градусов.
В региональном центре 19 апреля ночью за окном опять похолодает до нуля градусов, но днем в пятницу снова температурные показатели поднимутся до +13. Гидрометцентр России не предупреждает ни о снеге, ни о дожде в этот день. В целом, можно будет греться под весенними лучами солнца, так как погода обещается малооблачной.
Погода в Иркутске на неделю с 15 по 21 апреля: прогноз на выходные
В ночь на субботу в Иркутске пройдет кратковременный дождь. Вероятность осадков 75%, но выпадет всего 0.4 миллиметра. Что радует, вода с небес прольется только в ночные часы. Днем 20 апреля небо все еще останется затянутым облаками, но осадков не предвидится. Воздух при такой солнечной активности прогреется только до +9 градусов.
В воскресенье, по данным портала Гисметео, в столице Приангарья малооблачно, без осадков и лишь +11 градусов. Но, в общем, погоду в Иркутске на выходные можно оценить вполне как комфортную.
Такой будет погода в Иркутске на неделю с 15 по 21 апреля. Кстати, синоптики Иркутского Гидрометцентра, как раз в прогнозе на апрель, давали, что температура воздуха начнет в некоторые дни подниматься до +18 градусов.