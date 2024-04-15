Из зимы — в лето! Узнали, какой будет погода в Иркутске на неделю с 15 по 21 апреля

Таким будет первый рабочий день. Прямо сказка какая-то! Однако, ближайшие семь дней не все станут такими теплыми, но и осадков серьезных не предвидится. Так что носить с собой зонтики, скорей всего, на этой неделе не обязательно. Только вот во вторник, выходя из дома, захватите все дождевик или зонт. Смотрим прогноз от Гидрометцентра России.