Москвичам рекомендовали соблюдать скоростной режим из-за дождя

«По прогнозу синоптиков, до завтрашнего вечера в Москве ожидаются дождь с грозой и сильный ветер», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале департамента транспорта.
Автомобилистам рекомендовали избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, внимательно следить за дорогой и не оставлять автомобиль вблизи деревьвев и шатких конструкций.
Дождь и ветер с порывами до 20 м/с прогнозируются в Москве в понедельник, 15 апреля. Жителям и гостям столицы рекомендуют быть внимательными в непогоду.