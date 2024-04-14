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Москвичам рекомендовали соблюдать скоростной режим из-за дождя

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Департамент транспорта Москвы призвал жителей и гостей столицы соблюдать скоростной режим из-за прогнозируемого дождя.

Источник: РИА "Новости"

«По прогнозу синоптиков, до завтрашнего вечера в Москве ожидаются дождь с грозой и сильный ветер», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале департамента транспорта.

Автомобилистам рекомендовали избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, внимательно следить за дорогой и не оставлять автомобиль вблизи деревьвев и шатких конструкций.

Дождь и ветер с порывами до 20 м/с прогнозируются в Москве в понедельник, 15 апреля. Жителям и гостям столицы рекомендуют быть внимательными в непогоду.