На Кубани в понедельник усилится ветер

По данным Краснодарского ЦГМС, скорость порывов местами достигнет 20 метров в секунду, в краевом центре −17 метров в секунду.
Синоптики сообщают, что в большинстве районов края в начале недели осадков не ожидается, однако в некоторых северных муниципалитетах может пройти кратковременный грозовой дождь. В основном на Кубани 14 апреля будет переменно облачно, воздух прогреется до 19−24 градусов тепла.
На Азовском побережье столбики термометров покажут от +17 до +22 градусов, у Чёрного моря — от +15 до +20 градусов. В Краснодаре температура воздуха днём составит 19 — 21 градус тепла.
Напомним, в некоторых районах края действует штормовое предупреждение по высокой пожароопасности.