На Кубани в понедельник усилится ветер

Синоптики сообщают, что в большинстве районов края в начале недели осадков не ожидается, однако в некоторых северных муниципалитетах может пройти кратковременный грозовой дождь. В основном на Кубани 14 апреля будет переменно облачно, воздух прогреется до 19−24 градусов тепла.