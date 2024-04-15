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На Кубани в понедельник усилится ветер

В понедельник, 14 апреля, на Кубани усилится ветер.

Сейчас в Ричмонде: +19° 5 м/с 46% 754 мм рт. ст. +18°

По данным Краснодарского ЦГМС, скорость порывов местами достигнет 20 метров в секунду, в краевом центре −17 метров в секунду.

Синоптики сообщают, что в большинстве районов края в начале недели осадков не ожидается, однако в некоторых северных муниципалитетах может пройти кратковременный грозовой дождь. В основном на Кубани 14 апреля будет переменно облачно, воздух прогреется до 19−24 градусов тепла.

На Азовском побережье столбики термометров покажут от +17 до +22 градусов, у Чёрного моря — от +15 до +20 градусов. В Краснодаре температура воздуха днём составит 19 — 21 градус тепла.

Напомним, в некоторых районах края действует штормовое предупреждение по высокой пожароопасности.