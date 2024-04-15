Что можно и нельзя делать в Поликарпов день 15 апреля, который называют Тит Ледолом

Запрещено давать в долг после заката. Считается, что это может привести к финансовым проблемам. Не рекомендуется точить ножи, так как это грозит затяжной ссорой. Кроме того, 15 апреля не стоит проводить в одиночестве. Это может притянуть как неприятности, так и неудачи.