Что можно и нельзя делать в Поликарпов день 15 апреля, который называют Тит Ледолом

Православная церковь 15 апреля вспоминает святых Поликарпа и Тита. В народе отмечают Поликарпов день. Есть еще одно название — Тит Ледолом. Оно связано с тем, что в указанный день начинал отламываться лед. К слову, торговцы 15 апреля праздновали Барыш день.
Что нельзя делать 15 апреля
Запрещено давать в долг после заката. Считается, что это может привести к финансовым проблемам. Не рекомендуется точить ножи, так как это грозит затяжной ссорой. Кроме того, 15 апреля не стоит проводить в одиночестве. Это может притянуть как неприятности, так и неудачи.
Что можно делать 15 апреля
Указанный день подходит для того, чтобы заключать сделки и договора — они окажутся прибыльными. Рекомендуется позвать в дом гостей. Предки верили, что таким образом год выдастся благоприятным.
Согласно приметам, на скорое потепление указывает клин журавлей, который направляется в сторону севера. Галки, собравшиеся в стаи, предупреждают, что погода испортится. Про солнечную погоду говорят расчирикавшиеся воробьи.