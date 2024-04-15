Ушли из леса в ужасе: приморцы нашли кости во время обычной прогулки

При этом стоит отметить, что недалеко от села действительно может находиться амурский тигр: иногда тот наведывается к людям и забирает с собой собак, если сильно голоден. Очевидцы не рассказали корреспонденту «КП», обратились ли они в спецслужбы. Ведь определить происхождение черепов смогут только специалисты, а также установить, кому конкретно они принадлежат.