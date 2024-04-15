Ушли из леса в ужасе: приморцы нашли кости во время обычной прогулки

По словам очевидцев, кости неизвестных животных находился в районе села Анисимовка, недалеко хребта Большой воробей. Отдыхающие предположили, что один из черепов может принадлежать амурскому тигру, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Черепа предположительно могут принадлежать краснокнижным животным. Предоставлено «КП — Владивосток».
Удивленные жители уточнили, что также нашли черепа оленей и других животных. Очевидцы предположили, что такие «трофеи» могли оставить после себя браконьеры, однако почему останки не закопали или не спрятали — вопрос открытый.
При этом стоит отметить, что недалеко от села действительно может находиться амурский тигр: иногда тот наведывается к людям и забирает с собой собак, если сильно голоден. Очевидцы не рассказали корреспонденту «КП», обратились ли они в спецслужбы. Ведь определить происхождение черепов смогут только специалисты, а также установить, кому конкретно они принадлежат.
Ранее «КП» писала, что в районе горы Туманная найдены скелетированные останки.