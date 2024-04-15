Лидером подорожания в Приморье назвали сахар

За год в Приморье потребительские цены выросли почти на 10 процентов. Об этом сообщает Примкрайстат со ссылкой на собственные исследования.
В марте цены на продовольствие в регионе выросли в среднем на полпроцента.
Лидером подорожания стал сахар. Он цена на него увеличилась 11,5 процентов. Причиной называют рекордное подорожание этого продукта на мировом рынке.
Среди рекордсменов роста цен в крае Примкрайстат отметил также оливковое масло, которое подорожало на 6 процентов и глазированные сырки.
Вместе с тем, статистики отмечают, что ряд продуктов в регионе подешевел. В первую очередь это картофель, а также свежие огурцы и помидоры.