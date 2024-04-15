До 28 градусов тепла ожидается в Приморье 15 апреля

Погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления, сообщает ИА PrimaMedia. По данным портала «Примпогода», в конце дня на юго-западе ожидается небольшой дождь. Умеренный до сильного ветер возьмет направление с юга и юго-востока, в западной половине региона местами до сильного. Температура воздуха составит +7…+28°C.
Во Владивостоке облачно, в конце дня небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный умеренный до сильного, с середины дня сильный. Температура воздуха 10…12°С.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный, с середины дня сильный. Температура воздуха 16…18°C.
В Находке облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, южный умеренный, со второй половины до сильного. Температура воздуха 15…17°C.