До 28 градусов тепла ожидается в Приморье 15 апреля

Погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления, сообщает ИА PrimaMedia. По данным портала «Примпогода», в конце дня на юго-западе ожидается небольшой дождь. Умеренный до сильного ветер возьмет направление с юга и юго-востока, в западной половине региона местами до сильного. Температура воздуха составит +7…+28°C.