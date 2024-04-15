Калининград ждет холодная неделя с мокрым снегом

Ближайшие семь дней погода в Калининградской области будет напоминать осеннюю. Нас ждет дальнейшее похолодание и осадки.
В понедельник мы все еще останемся под влиянием циклона. До обеда скорость ветра в порывах составит 12−14 метров в секунду, что, впрочем, заметно меньше, чем накануне. Воздух прогреется до +10..+11 градусов и до конца недели до таких цифр столбик термометра не доберется. Дневные температуры не превысят +8..+9.
По ночам ожидаются осадки. Причем несколько раз — в середине недели и ближе к выходным — прогнозируют мокрый снег. В конце недели наступит пик похолодания, поскольку ночные температуры, по данным Гидрометцентра России, будут падать до 0..+1 градуса.
Атмосферное давление останется переменчивым. Оно снизится до 742 миллиметров ртутного столба во вторник и поднимется до 765-ти к воскресенью.