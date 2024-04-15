Калининград ждет холодная неделя с мокрым снегом

В понедельник мы все еще останемся под влиянием циклона. До обеда скорость ветра в порывах составит 12−14 метров в секунду, что, впрочем, заметно меньше, чем накануне. Воздух прогреется до +10..+11 градусов и до конца недели до таких цифр столбик термометра не доберется. Дневные температуры не превысят +8..+9.