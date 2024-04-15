Что произошло в Хабаровском крае к утру 15 апреля

Вечером 13 апреля в Хабаровске произошло ДТП по улице Тихоокеанской. Водитель Toyota Corolla Axio, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не уступил дорогу автомобилю Subaru Impreza при повороте налево и столкнулся с ним. В результате аварии пострадали водитель и пассажир Subaru Impreza, а также водитель Toyota Corolla Axio. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение для обследования.