Что произошло в Хабаровском крае к утру 15 апреля

Вчера в Комсомольске произошло ДТП с участием 12-летнего велосипедиста. Водитель автомобиля «Тойота Секвойя» не уступил дорогу ребенку, который пересекал пешеходный переход. В результате столкновения ребенок получил травмы.
В Хабаровске трехлетний мальчик выпал из окна второго этажа жилого дома по улице Белорусская. Ребенок получил травмы, но его жизни ничего не угрожает. Сейчас проводится расследование обстоятельств происшествия. Прокуратура Индустриального района Хабаровска начала проверку, чтобы выяснить обстоятельства случившегося и дать оценку деятельности должностных лиц, ответственных за профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
Вечером 13 апреля в Хабаровске произошло ДТП по улице Тихоокеанской. Водитель Toyota Corolla Axio, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не уступил дорогу автомобилю Subaru Impreza при повороте налево и столкнулся с ним. В результате аварии пострадали водитель и пассажир Subaru Impreza, а также водитель Toyota Corolla Axio. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение для обследования.